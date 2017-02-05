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Эксперты рассказали, сколько часов в неделю должен работать человек

Эксперты рассказали, сколько часов в неделю должен работать человек
Результаты исследования, проведенного учеными из Австралии, могут сильно удивить большинство людей, которые считают себя трудоголиками, сообщает replyua.net.

Австралийские специалисты считают, что каждый человек должен работать не больше тридцати часов в неделю, иначе напряженный график работы негативно отразится на эмоциональном и психологическом здоровье. По словам исследователей, в ходе своего эксперимента они смогли установить количество рабочих часов, которые не окажут негативного воздействия на здоровье. Оптимальной эксперты назвали рабочую неделю, где количество потраченных на работу часов не превышает тридцати. Однако также ученые подчеркнули, что и меньшее количество рабочих часов может негативно отразиться на самочувствии.

Чтобы образ жизни был максимально здоровым, а режим дня правильным, каждый человек должен трудиться пять или шесть дней в неделю, в общей сложности тридцать часов. Австралийцы при этом подчеркнули, что напряженный график работы сказывается, прежде всего, на психике человека, поскольку он не может найти достаточное количество свободных часов, которые нужно потратить на вопросы гигиены, питания, на занятия спортом.
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