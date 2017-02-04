Незвична японська традиція кидання бобами

3 лютого японці всією родиною приходять до храмів аби покидатися бобами. Це стародавня релігійна традиція в Японії, повідомляє replyua.net.
Поява цього звичаю пов’язана з одним із найважливіших понять східної філософії. Це дві протилежності: світла і темряви, позитивного і негативного, активного і пасивного та ін. Вважалося, що на стику сезонів вони протистоять один одному, викликаючи небезпеку появи різного роду нечисті. Священнослужителі вигукують «Оні-ва сото, Фук-ва учі», що означає «Демони ззовні, а благополуччя в домі», і кидають смажені боби та гілочки вічнозеленого куща османтус з колючими листками і сильним запахом квітів. Саме вони, згідно з японськими віруваннями, відганяють нечисту силу. У храмах збираються понад тисячу відвідувачів, аби позбирати усі зерна. Таким чином японці закликають прийти весну якнайшвидше.
За традицією потрібно кожного року в цей день з’їсти стільки бобів, скільки вам років. Якщо впоратись із цим завданням, то людина віджене від себе злих духів і буде здорова протягом року. Не зважаючи на те, що традиція суто японська, сюди з’їжджаються й багато туристів. За стародавнім японським літочисленням, саме цього дня починала прокидатися природа.