Ученые НАСА: 3 февраля мимо Земли пронесется огромный астероид

Сотрудники НАСА снова заявили о том, что к Земле приближается астероид огромных размеров, и сегодня вечером он пролетит в непосредственной близости от нашей планеты, информирует replyua.net.
Американские СМИ сообщили о том, что сотрудники НАСА даже смогли определить размеры небесного тела - его диаметр равен размерам большого двухэтажного автобуса. По словам сотрудников космического агентства, астероид BS32 был обнаружен всего несколько дней назад. Размер небесного тела может достигать 25 метров, и в случае падения на Землю это повлекло бы за собой самые страшные последствия. Специалисты вычислили точное время сближения астероида с Землей – он промчится мимо нашей планеты 3 февраля в 15 часов 34 минуты по восточному времени или в 20 часов 23 минуты по Гринвичу.
Скорость движения астероида достигает одиннадцати километров в секунду. Это небесное тело было обнаружено четыре дня назад. Ученые полагают, что астероид не представляет никакой опасности, однако пролетит на минимальном расстоянии, которое намного меньше, чем расстояние от Земли до Луны.