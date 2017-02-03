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Ученые НАСА: 3 февраля мимо Земли пронесется огромный астероид

Ученые НАСА: 3 февраля мимо Земли пронесется огромный астероид
Сотрудники НАСА снова заявили о том, что к Земле приближается астероид огромных размеров, и сегодня вечером он пролетит в непосредственной близости от нашей планеты, информирует replyua.net.

Американские СМИ сообщили о том, что сотрудники НАСА даже смогли определить размеры небесного тела - его диаметр равен размерам большого двухэтажного автобуса. По словам сотрудников космического агентства, астероид BS32 был обнаружен всего несколько дней назад. Размер небесного тела может достигать 25 метров, и в случае падения на Землю это повлекло бы за собой самые страшные последствия. Специалисты вычислили точное время сближения астероида с Землей – он промчится мимо нашей планеты 3 февраля в 15 часов 34 минуты по восточному времени или в 20 часов 23 минуты по Гринвичу.

Скорость движения астероида достигает одиннадцати километров в секунду. Это небесное тело было обнаружено четыре дня назад. Ученые полагают, что астероид не представляет никакой опасности, однако пролетит на минимальном расстоянии, которое намного меньше, чем расстояние от Земли до Луны.
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