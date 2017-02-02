В Мексике работает дом престарелых для проституток

В старом районе Мехико проститутка Кармен Муньос, отработавшая на панели очень много лет, решила открыть дом престарелых для дам легкого поведения, информирует replyua.net со ссылкой на ВВС.
Сама Муньос утверждает, что несколько лет назад она начала задумываться о выходе на «пенсию» и растерялась – что будет с ней и с теми, кто решит бросить свое ремесло? И тогда Муньос посчитала, что нужно открыть что-то вроде приюта или дома престарелых на площади Лорето, где много лет назад она начинала свою «карьеру». По словам бывшей проститутки, она приехала в Мехико в возрасте 22 лет, и ей даже предлагали работу прислуги, но в результате Кармен отказали, и позже она осталась одна в большом городе с 7 детьми! Однако позже она познакомилась с женщиной, которая и предложила «подработать», пообещав такую сумму, о которой Кармен даже не мечтала.
От полной безысходности Муньос согласилась, и проработала проституткой больше сорока лет, причем место работы она ни разу не меняла. Муньос в одиночку подняла своих детей, дала им образование, а сама так и осталась безграмотной. Теперь она помогает своим «коллегам» по цеху, у которых нет ни жилья, ни денег. За 11 лет Муньос приютила в своем доме 250 проституток.