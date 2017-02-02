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Пономарь: в ЕС зарегистрирован важный законопроект, касающийся Украины

Пономарь: в ЕС зарегистрирован важный законопроект, касающийся Украины
На своей странице в Фейсбуке обозреватель Олег Пономарь сообщает о том, что в четверг произошло несколько важных событий, которые обязательно нужно отметить, передает replyua.net. По его словам, в Палате представителей Нидерландов накануне был зарегистрирован законопроект, который рекомендует принять закон о ратификации Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной.

«Следующие новости – уже без сенсации. Рекс Тиллерсон назначен госсекретарем США, а на сегодняшний день намечено заседание Совбеза ООН, на котором будут обсуждать ситуацию в Авдеевке. Еще одна новость о РФ – польские власти хотят привлечь Россию к ответственности в гаагском Международном уголовном суде из-за отказа передавать Польше обломки самолета Ту-154», пишет Пономарь.

По его словам, сегодня очень большой день для братской Грузии, для которой наконец решится вопрос с безвизовым режимом. Также, отмечает обозреватель, новость из колонки «Больше нефти», - в американской части Мексиканского залива добыча нефти приближается к рекордным отметкам.
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