Пономарь: в ЕС зарегистрирован важный законопроект, касающийся Украины

На своей странице в Фейсбуке обозреватель Олег Пономарь сообщает о том, что в четверг произошло несколько важных событий, которые обязательно нужно отметить, передает replyua.net. По его словам, в Палате представителей Нидерландов накануне был зарегистрирован законопроект, который рекомендует принять закон о ратификации Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной.
«Следующие новости – уже без сенсации. Рекс Тиллерсон назначен госсекретарем США, а на сегодняшний день намечено заседание Совбеза ООН, на котором будут обсуждать ситуацию в Авдеевке. Еще одна новость о РФ – польские власти хотят привлечь Россию к ответственности в гаагском Международном уголовном суде из-за отказа передавать Польше обломки самолета Ту-154», пишет Пономарь.
По его словам, сегодня очень большой день для братской Грузии, для которой наконец решится вопрос с безвизовым режимом. Также, отмечает обозреватель, новость из колонки «Больше нефти», - в американской части Мексиканского залива добыча нефти приближается к рекордным отметкам.