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Ванга была права: самые страшные предсказания, которые уже сбылись

Ванга была права: самые страшные предсказания, которые уже сбылись
Слепая прорицательница Ванга была одной из немногих ясновидящих, чьим предсказаниям верили. Как сообщает replyua.net, в своих предсказаниях Ванга почти никогда не ошибалась, и многих из них уже сбылись.

Портал bigpicture.ru составил список из нескольких шокирующих предсказаний Ванги, которые уже успели сбыться. Ванга предсказала теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года – о нем она говорила так: «Страх! Американские братья падут, заклеванные железными птицами. Кровь невинная прольется рекой!». Также Ванга предсказала и трагедию, случившуюся с подводной лодкой «Курск»: «В конце двадцатого века Курск уйдет под воду, весь мир будет оплакивать его». Могли ли люди тогда предположить, что Ванга говорила не о городе, а о лодке?

«В краю рукотворных гор и подземных вод все сотрясется, многое рухнет на Западе, а потом поднимется на Востоке. Придет Стрелец, и будет он стоять 23 года, и что стояло 23 года – сотрется в порошок», - похоже, что Ванга предсказала и беду на востоке Украины. Стрелец – Игорь Стрелков, а край с рукотворными горами – Донецк. Год начала войны на Донбассе как раз приходится на 23-ю годовщину независимости Украины.
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