Эксперты: все новостные блоки только о ситуации в Украине и о России

На своей странице в Фейсбуке финансовый эксперт Влад Пономарь сообщает о том, что все сегодняшние новости в СМИ посвящены только России и последним событиям в Украине, информирует replyua.net.
«В Совбезе ООН одобрили заявление по ситуации на востоке страны, предложенное Украиной. Помимо этого, в Совбезе еще раз выразили Украине полную поддержку ее суверенитета и территориальной целостности, призвали стороны к немедленному прекращению огня. Президент Украины, между тем, заявил, что Украина будет защищаться в ООН от России любыми и всеми доступными средствами. Помимо этого, украинская сторона намеревается дополнить иск против России, поданный в суд ООН, материалами о происходящих событиях в Авдеевке», пишет Пономарь.
По его словам, в НАТО тоже прокомментировали события на Донбассе, отметив, что с Россией можно вести диалог только с позиции силы, а генсек при этом подчеркнул, что антироссийские санкции необходимо продолжать. Эксперт отмечает, что в Евросоюзе также осудили действия РФ в Авдеевке, назвав их «вопиющим нарушением Минских договоренностей».