Манн: после теракта началась забавная демократия в Канаде

На своей странице в Фейсбуке израильский эксперт Соломон Манн прокомментировал произошедший в Канаде теракт в мечети, когда исламисты расстреляли нескольких человек, информирует replyua.net.
По словам Манна, сейчас в Канаде можно наблюдать весьма забавную демократию. «Дело в том, что в мечети стреляли два человека, и они были арестованы после продолжительной погони, и эти люди во время стрельбы кричали «Аллах Акбар», однако обвинили только одного задержанного – Александра Бриссоне. А вот мигранта марокканца Мохаммеда Хадир сделали лишь свидетелем», отмечает Манн. Эксперт также пишет, что некоторые информированные источники уже заявили, что оба задержанных являются салафитами, и Хадир в этой паре был главным, однако сейчас канадская полиция работает над тем, чтобы произошедший теракт объявить атакой на мусульман.
«Происходящее сильно напоминает промигрантскую политику премьера Канады Джастина Трюдо. В Квебеке прекрасно прижились мерзкие игры социалистов», подчеркивает Манн и заявляет, что несчастную Канаду ждет очень сомнительное будущее, которое готовят ей левые.