Пономарь: репутация королевы стоит очень дорого

На календаре уже середина рабочей недели, и сегодня нужно отметить несколько важных событий. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, репутация королевы Великобритании стоит очень дорого, поэтому парламент страны принял решение рассмотреть 20 февраля петицию британцев об отмене государственного визита Дональда Трампа в Великобританию. На сегодняшний день под петицией поставлены 1 миллион 700 тысяч подписей. «Что касается ситуации в Авдеевке, то «шестерка» России оказалась бита. Во всем мире огромный резонанс, а наш военный тигр хорошо показал свои когти. Нужно отметить и тот факт, что в конце января была подтверждена операционная мощность военной бригады Украины, Польши и Литвы. Это произошло после оценочных учений Common Challenge 16, состоявшихся в декабре минувшего года», пишет обозреватель.
По его словам, увеличивается количество военных кораблей Североатлантического альянса в водах Черного моря. Появились канадский фрегат Сент-Джонс, а также испанский корабль Альмиранте Хуан де Борбон, который оснащен системой ПРО Иджис. Эти корабли вошли в акваторию Черного моря накануне.