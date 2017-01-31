Пономарь: после переговоров Путина и Трампа «случайно» началось обострение в зоне АТО

На календаре вторник, и сегодня произошло несколько важных событий. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, после переговоров Путина и Трампа «случайно» началось обострение ситуации на востоке Украины, и российский президент решил зайти с «шестерки» и даже предложить торг. «Ведь теперь российский президент может на них «повлиять». Еще одна очень важная новость – уже в марте текущего года в гаагском Международном суде ООН приступят к слушаниям по иску Украины к России. Речь идет об иске, касающемся нарушения РФ Конвенции по противодействию финансирования терроризма», пишет обозреватель. Пономарь отмечает, что можно прокомментировать итоги визита в Германию Петра Порошенко, хотя он и был прерван из-за событий в Авдеевке.
Стало известно, что Ангела Меркель не изменит свою позицию и продолжит поддерживать Украину. «На этот час только такие новости», отмечает Пономарь. Напомним, что президент был вынужден прервать свою поездку в Германию из-за обострения ситуации в зоне АТО, в частности, в Авдеевке.