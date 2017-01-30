Трагедія у мечеті Квебеку: невідомі розстріляли людей, п’ятеро загиблих

Агентство Reuters повідомило, що у канадській провінції Квебек терористи масово розстріляли людей, котрі зібралися для молитви у «великій мечеті», передає replyua.net
. Зазначається, що жертвами інциденту у місцевому культурному центрі (саме так часто називають цю мечеть) стало п’ятеро осіб, інформація щодо поранених ще достовірно невідома. У свою чергу, поліцейські взяли під варту двох підозрюваних. Свідки цієї трагедії повідомили, що злочинців було троє. Безпосередньо під час молебню вони потрапили в середину приміщення та почали стріляти у людей. Наразі відомо, що терористи почали перестрілку на першому поверсі, де перебувало близько чотирьох десятків віруючих. Після цього зловмисники потрапили на другий поверх приміщення. Деякі очевидці зазначили, що в мечеті також перебували діти.
Поліція повністю оточила мечеть, усіх загиблих та поранених лікарі почали вивозити з місця трагедії.
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюло на своїй сторінці у Twitter прокоментував стрілянину в мечеті. Він зазначив, що всі громадяни його країни шоковані цією подію та сумують за невинними жертвам злочинців. «Своїми думками я сьогодні разом з жертвами та її родинами», - зазначив політик.
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