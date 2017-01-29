Святкування Нового року за китайським календарем

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Жителі країн Сходу зустріли новий 4715 рік за китайським календарем. У Пекіні китайці святкують із традиційними вуличними шоу, феєрверками, піснями і танцями. Тисячі туристів спеціально приїхали подивитися на фантастичне свято.Китайці, які зараз проживають в Україні, а також мешканці багатьох країн світу теж долучилися до святкувань. Вони прикрашають новорічне дерево мандаринами, по телефону вітають рідних і друзів, збираються всією родиною за святковим столом. Головна страва – «цзяоцзи». Це назва пельменів, в один з яких ховають монету, що символізує багатство, процвітання і удачу. Готують їх усією сім’єю, щоб родина жила щасливо цілий рік. Окрім цього на святковому столі зазвичай суп із галушками, курка, риба, рисовий пиріг. Традиційно китайці бажають у новому році народити здорових діток. У подарунок найчастіше отримують гроші у червоних паперових конвертах із побажаннями успіху у новому році.За звичаєм китайці запалюють свічки за здоров’я рідних і кілька разів ударяють у барабан. Цього дня кожен китаєць намагається вбратися так, щоб якийсь елемент одягу був червоного кольору. Адже він символізує початок життя. Святкування тривають протягом п’ятнадцяти днів і закінчуються Святом ліхтарів.