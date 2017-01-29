Эксперты составили рейтинг самых популярных городов среди туристов

Сотрудники исследовательской компании Euromonitor составили рейтинг городов мира, которые на сегодняшний день являются самыми популярными среди путешественников изо всех стран, информирует replyua.net.
На первом месте расположился Гонконг, и, согласно последним данным, только в 2015 году этот мегаполис Китая посетили больше 27 миллионов иностранных туристов. Данные по «посещаемости» мировых мегаполисов специалисты брали за 2014 и 2015 годы – по информации международных прибытий в города. Эксперты подчеркнули, что такой огромный интерес к Гонконгу связан, прежде всего, с популярностью среди китайских туристов и жителей Великобритании, для которых Гонконг стал излюбленным местом отдыха.
На втором месте рейтинга находится Бангкок, Таиланд, который в 2015 году посетили почти 19 миллионов туристов. Тройку лидеров замкнул Лондон, столица Великобритании, который посетили чуть больше 18 миллионов иностранцев. В первую десятку рейтинга также попали такие города, как Куала-Лумпур, Нью-Йорк, Стамбул, Дубай, Макао, Париж и Сингапур.