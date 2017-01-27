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Ученые НАСА: в феврале на Землю упадет гигантский астероид

Ученые НАСА: в феврале на Землю упадет гигантский астероид
Сотрудники НАСА не перестают пугать человечество сообщениями о приближающемся апокалипсисе. На этот раз ученые заявили о том, что уже в феврале этого года на нашу планету упадет гигантский астероид-убийца, информирует replyua.net.

По словам исследователей, они не хотели говорить о столкновении с крупным небесным телом, хотя знали о приближении астероида уже очень давно. Как отметил Дамир Демин, один из сотрудников НАСА, агентство специально скрывало информацию, чтобы не посеять панику среди людей. О приближении крупного астероида сотрудники американского агентства узнали в октябре прошлого года. Однако исследователи пока не могут назвать точные дату и место падения небесного тела, а также его точные размеры.

Сообщается, что астероид довольно крупный, и в случае падения в океан он спровоцирует самое масштабное цунами за всю историю. Если же астероид упадет на материк, он полностью может разрушить целые города. Однако некоторые специалисты уже заявили о том, что астероид не сможет долететь до поверхности Земли и сгорит в атмосфере.
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