Мэй посоветовала Трампу быть осторожным с Путиным

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла с официальным визитом в США и стала, таким образом, первым главой крупного государства, посетившим США после избрания Дональда Трампа,18 глав государств и апостолический нунций Римского Папы посетили Вашингтон в день инаугурации.
По словам израильского эксперта Соломона Манн, целью визита госпожи Мэй является координация действий по выходу Великобритании из ЕС и переговоры о создании нового «Британского содружества» - «Англо саксонского союза», который должен связать воедино усилия основных англоязычных стран: США, Великобритании, Канады и Австралии с сумарным ВВП в треть всего ВВП Земли.
В ходе визита Тереза Мэй одобрила намерение Трампа улучшить отношения с Россией, но предостерегла от беспечности. «Держите с Путиным ухо востро», - посоветовала она Трампу. По этому поводу Ник Грэхэм – советник Рекса Тайлерсона – напомнил в твиттере знаменитое изречение российского временщика Эрнста Бирона «...имея дело с русскими, надо постоянно держать за пазухой камень, чтобы успеть выбить им зубы раньше, чем они вцепятся вам в горло...». Сам автор этой знаменитой фразы, по всей видимости, этого сделать не успел.