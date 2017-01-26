Составлен рейтинг лучших отелей в мире

Сотрудники популярного туристического портала TripAdvisor представили рейтинг лучших отелей, расположенных в разных странах мира, информирует replyua.net. В рейтинге представлены только десять отелей, а лидером стал Aria Hotel Budapest, расположенный в Будапеште, столице Венгрии.
Сотрудники портала уже прокомментировали такой неожиданный выбор: по их словам, победителя выбирали, основываясь на отзывах постояльцев. Все отзывы и мнения туристов об отелях собирались экспертами на протяжении нескольких лет. Всего было собрано несколько миллионов комментариев, оставленных пользователями о проживании в отелях, расположенных в 109 государствах. Победителем стал отель в Будапеште, поскольку о нем были только самые лучшие отзывы и ни одного плохого.
На втором месте рейтинга – отель Ritz-Carlton Reserve, расположенный в индонезийском Убуде, а тройку лидеров замыкает отель в итальянском Турине Turin Palace Hotel. Также в первую десятку рейтинга вошли отели на Мальдивских островах, в Коста-Рике, в Ханое (Вьетнам), в Камбодже, во Флоренции (Италия), в Праге (Чехия) и в Барселоне (Испания).