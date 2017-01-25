Иностранным туристам показали, какие ужасы таит в себе священная река Ганг, - фото

Телеграф сообщает о том, что крупнейшая индийская река Ганг была признана не только самой грязной, но и самой опасной в мире, информирует replyua.net.
Несмотря на то, что для всех жителей Индии Ганг священен, и многие индусы приезжают в Варанаси и другие города, расположенные на берегу реки, чтобы прожить там последние дни и умереть, Ганг таит в себе смертельную опасность. Индийцы, проживающие на берегу Ганга, несмотря на все предупреждения властей, продолжают купаться в реке, стирать одежду и мыть посуду, в то время, как мимо них проплывают трупы. Иностранные журналисты провели собственное расследование и выяснили, что традиция кремировать умерших и пускать прах по Гангу больше не сохраняется.
Речь идет о бедных индийцах – дрова в Варанаси стоят очень дорого, и не каждая семья может кремировать покойного, поэтому проблема решается просто – трупы просто выбрасывают в реку. Журналисты разместили снимки Ганга в Интернете и шокировали ими весь мир. Многие иностранные туристы имеют привычку – окунаться в Ганг, но даже не подозревают, какие опасности подстерегают их в Индии.