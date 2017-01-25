Пономарь: Трамп принял очень важное решение

На календаре уже среда, середина рабочей недели, и сегодня нужно отметить несколько важных новостей. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, Дональд Трамп разблокировал распоряжение Барака Обамы, и теперь будут построены два крупных нефтепровода, один из которых возведут из Канады в Соединенные Штаты. «Про сокращение добычи никто и ничего не слышал, поскольку Ливия заявила о том, что добыча нефти будет увеличена в 1,7 раз. Также нехорошие новости приходят для российского «Газпрома». Там вдруг неожиданно обнаружили дыру в 15 миллиардов долларов», пишет обозреватель.
По его словам, Украина становится все ближе к НАТО: в Украину пожаловала делегация Североатлантического альянса в рамках реализации задач по участию Киева в процессе оценки сил и планирования. «Еще одна новость пришла из Великобритании, впрочем, как мы и подозревали. Верховный суд страны принял решение о том, что для запуска статьи по выходу страны из Евросоюза необходимо обязательное одобрение парламента», подчеркнул Пономарь.