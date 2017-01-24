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В Австралии хотят автоматизировать паспортный контроль

В Австралии хотят автоматизировать паспортный контроль
Согласно заявлению австралийского правительства, к 2020 году паспортный контроль в аэропортах станет автоматизированным процессом, к которому не нужно будет привлекать людей.

На данный момент для этой цели выделено 100 миллионов долларов и начаты поиски компаний для дальнейшего сотрудничества. Предусматривается, что с помощью компьютерных биометрических систем можно было распознать лицо человека, отпечатки пальцев и радужную оболочку глаз. Джон Кой, глава пограничной безопасности, заявил, что Австралия может стать первой страной в мире с подобными нововведениями. Пилотный запуск проекта планируется этим летом в австралийской столице Канберре, а дальше продолжить и в остальных крупных аэропортах страны включительно до весны 2019 года.

Однако нашлись и критики подобной системы. Под вопрос ставиться возможность сохранения секретности данных. Научный сотрудник австралийского университета технологии Вуллонгонга и эксперт в сфере биометрических данных Катина Майкл опасается, что подобные нововведения, кроме значительной потери кадров, также затрагивают рамки опасности для людей.
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