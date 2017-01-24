Толпа затоптала человека в погоне за автографом «короля Болливуда»

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Известный индийский телеведущий, продюсер и актёр Шак Рух Кхан посетил город Вододара, куда приехал из столицы Индии Дели, однако и не предполагал, что его поездка завершится трагедией: толпа разъярённых фанатов, мечтающих получить автограф «короля Болливуда», в погоне за своим кумиром случайно затоптала одного из местных жителей, также желавшего «прикоснуться к легенде».На видеохостинге YouTube размещено видео, которое отражает события этого злополучного дня. В настоящее время полиция не раскрывает личность погибшего. Сейчас известно, что фанаты надеялись познакомиться со своим кумиром на железнодорожном вокзале, куда на поезде приехал актёр Шак Рух Кхан.Отметим, что Шак Рух Кхан является одним из самых известных индийских актёров. В частности, народ присвоил актёру звание «короля Болливуда» — на счету телезвезды несколько десятков работ. Впервые Индия узнала его ещё в 1988-м году, однако сейчас он уже расширил зону своей деятельности — он работает над несколькими проектами в качестве продюсера, а также участвует в самых популярных телешоу Индии.