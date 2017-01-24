Израиль активно занялся заселением на Западном берегу

Правительство Израиля огласило планы о постройке еще 2500 домов на территории поселений евреев на оккупированном Западном берегу. Министр обороны Авигдор Либерман и премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявили, что это требование житейских нужд. Власти Палестины расценили подобное заявление как удар по попыткам принести в регион мир.
Подобное резкое высказывание правительства Израиля связывают с началом президентства Трампа. Как известно, Дональд Трамп во время предвыборной кампании показывал большие симпатии к Израилю. К тому же сегодня стало известно о телефонном разговоре новоизбранного лидера США и премьер-министра Израиля Нетаньяху. Лидер США также пригласил представителя Израиля в феврале с официальным визитом в Вашингтон. Трамп ранее указывал, что его политика относительно этого вопроса будет более благосклонной, чем политика предыдущего президента Обамы. Также Обама подвергался критике со стороны Трампа за то, что тот не наложил вето на резолюцию Совбеза ООН, которая запрещала строительство жилищ и требовала остановить активность переселенцев.
Напомним, что полмиллиона евреев живет на территории Западного берега и в Восточном Иерусалиме с 1967 года. Заселение региона евреями считают таким, что нарушает нормы мирового права, но Израиль отвергает это.