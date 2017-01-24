Американские ученые заявили о неминуемой гибели Земли в октябре 2017 года

Специалисты из Соединенных Штатов призывают власти всех стран серьезно отнестись к их заявлению и готовиться к самому худшему, а также предпринимать все возможное ради спасения человечества. Как сообщает replyua.net со ссылкой на американские СМИ, гибель Земли произойдет в октябре текущего года - теория о том, что планета Нибиру столкнется с Землей, полностью подтвердилась.
По словам американских экспертов, нужно срочно искать планету, где смогут жить люди, а также необходимо приступать к строительству космических кораблей. Астрономы из США считают, что к Земле приближается планета Нибиру, и столкновение произойдет в октябре. Впрочем, ранее эксперты заявляли, что столкновение было неизбежным в 2012 году, однако этого не произошло. По прогнозам астрономов, осенью этого года Нибиру полностью закроет нашу планету от Солнца, после чего развернет Землю на 180 градусов.
Также исследователи подчеркнули, что резко увеличившееся количество различных катаклизмов на нашей планете свидетельствует о приближении конца света, и судный день наступит в октябре. Сотрудники НАСА, в свою очередь, опровергают такие данные, заявляя о том, что пока Нибиру не смог обнаружить ни один спутник.