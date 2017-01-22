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Мощное землетрясение в Папуа-Новой Гвинее: предупреждение о надвигающемся цунами

Мощное землетрясение в Папуа-Новой Гвинее: предупреждение о надвигающемся цунами
Магнитуда землетрясения, произошедшего сегодня в Папуа-Новой Гвинее, на острове Бугенвиль, достигла 8,0, о чем информирует replyua.net со ссылкой на Рейтер.

Сотрудники Геологической службы Соединенных Штатов заявили о том, что мощные толчки ощущались недалеко от главного города острова, Аравы, примерно в 50 километрах. В Тихоокеанском центре предупредили о надвигающемся цунами, которое может в ближайшие часы обрушиться на Индонезию, острова Трук, Вануату, Косраэ, Понпеи, Науру, Соломоновы острова, Папуа-Новую Гвинею. Сотрудники центра заявили, что возникла большая вероятность высоких волн цунами в ближайшие три часа. Агентство Рейтер пока не предоставляет данные о погибших и разрушениях в результате подземных толчков, однако, скорее всего, последствия могут быть катастрофическими.

Последний раз в Папуа-Новой Гвинее сейсмологи фиксировали подземные толчки в октябре 2016 года. Землетрясение произошло недалеко от побережья, магнитуда составила 6,9. Однако в прошлый раз угрозы цунами не было, и сейсмологи предупредили, что землетрясение, произошедшее сегодня, будет иметь более масштабные последствия.
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