Растет число жертв в результате крушения поезда в Индии

Новые данные поступают с места аварии пассажирского поезда в Индии, в штате Андхра-Прадеш, информирует replyua.net со ссылкой на индийские источники. Ранее сообщалось, что в результате схода с рельс пассажирского состава ранения получили свыше ста человек, 12 пассажиров погибли.
Сейчас в индийской полиции заявляют о том, что серьезные ранения получили 50 пассажиров, еще 27 человек скончались в момент аварии. Сложность спасательной операции, а также неточные данные, приходящие с места трагедии, обусловлены тем, что железнодорожная катастрофа произошла поздно вечером, в темное время суток, около 23 часов по местному времени. Поезд, следующий по маршруту Джагдалпур-Бхубанешвар, сошел с рельс недалеко от небольшой станции Кунеру.
По словам представителей индийской полиции, с рельс сошли сразу девять вагонов, в которых находились сотни пассажиров. Из них три вагона перевернулись. Установлена основная версия трагедии – поезд сошел с рельс из-за технической неисправности. Индия является страной с одними из самых опасных железных дорог в мире. Ежегодно на железной дороге в результате аварий погибают сотни людей.