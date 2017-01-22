валюта
СпецтемаГенералы США удивились ноу-хау украинских военных в Харькове

Растет число жертв в результате крушения поезда в Индии

Растет число жертв в результате крушения поезда в Индии
Новые данные поступают с места аварии пассажирского поезда в Индии, в штате Андхра-Прадеш, информирует replyua.net со ссылкой на индийские источники. Ранее сообщалось, что в результате схода с рельс пассажирского состава ранения получили свыше ста человек, 12 пассажиров погибли.

Сейчас в индийской полиции заявляют о том, что серьезные ранения получили 50 пассажиров, еще 27 человек скончались в момент аварии. Сложность спасательной операции, а также неточные данные, приходящие с места трагедии, обусловлены тем, что железнодорожная катастрофа произошла поздно вечером, в темное время суток, около 23 часов по местному времени. Поезд, следующий по маршруту Джагдалпур-Бхубанешвар, сошел с рельс недалеко от небольшой станции Кунеру.

По словам представителей индийской полиции, с рельс сошли сразу девять вагонов, в которых находились сотни пассажиров. Из них три вагона перевернулись. Установлена основная версия трагедии – поезд сошел с рельс из-за технической неисправности. Индия является страной с одними из самых опасных железных дорог в мире. Ежегодно на железной дороге в результате аварий погибают сотни людей.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Муждабаев: украинских политиков, побывавших на инаугурации Трампа, нужно расстрелять
Важное за сутки
21 янв 2017
13079

"Хто цей однорукий тип": В мережі помітили цікаву деталь з інавгурації Трампа

Під час інаугураційного процесу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа супроводжував підозрілий чоловік зі штучною рукою. Про це повідомили у одній із спільнот у соціальній мереж Фейсбук,

21 янв 2017
10793

У Путіна відреагували на слова Трампа щодо скасування санкцій в обмін на скорочення ядерного арсеналу

Одночасне скорочення ядерного потенціалу в Сполучених Штатах та Російській Федерації неможлива процедура, оскільки це призведе до порушення ядерного паритету. Про це сьогодні, 21-го січня, заявив

Последние новости

Киев заработал 19 миллионов гривен за счет туристического сбора

Посол РФ в Литве резко прокомментировал строительство стены на границе

Дипломат: українців треба негайно рятувати, запустивши програму національної ідентичності

Растет число жертв в результате крушения поезда в Индии

Субсидии могут пересчитать без обращения граждан

У Меркель есть шансы остаться при власти – эксперт

Политолог оценил вероятность «сдачи» Трампом Украины Путину

Марин Ле Пен: Европе нужно проснуться и последовать примеру США

Спайсер рассказал о первых встречах Трампа с мировыми лидерами

Советник Порошенко озвучил оптимистический прогноз по США и Трампу

Россия своими действиями разрушает и уничтожает все, в том числе себя – блогер

Папа Римский Франциск заявил о появлении фашизма в Европе из-за популизма

Для возвращения Донбасса Украине нужна стратегия – Сергей Таран

Крушение поезда в Индии: десятки погибших, более ста пострадавших

Белковский: Трамп не сдаст Украину России полностью из-за своей прагматичности

У Трампа обвинили СМИ за «неправдивое» освещение инаугурации

Спасательная операция в Италии: живыми найдены 11 человек

Синоптик: Украину накроет антициклон «Бригитта»

Ученые: летом 2017 года человечество дождется прибытия НЛО

Бутусов: посты об эмиграции из Украины правдивы, но я не уеду и не сдамся

 Новости за день