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Противники Трампа в Канаде сожгли флаг США

Противники Трампа в Канаде сожгли флаг США
Участники протеста в канадском городе Монреаль провели церемонию сожжения картонного изображения нового американского лидера Дональда Трампа, а также государственного флага США, передает replyua.net. Согласно сообщениям СМИ, в центральную часть города пришли около 200 активистов. Все они пешком отправились к зданию американского посольства, хотя позже сотрудники полиции перекрыли им дорогу. В руках активистов были плакаты с критическими лозугнами по отношению к Трампу. Митингующие выкрикивали: «Нет Трампу и ненависти, никогда Америка не была большой страной». Спустя некоторое время участники протеста сожгли флаг США и картонное изображение Трампа. При помощи такого способа они решили показать свое отношение к последним событиям в США.

В соответствии с предварительной информацией, инициатором акции протеста в Монреале является Николь Леблан. Не исключено, что подобные митинги в Канаде будут продолжаться. По словам полицейских, в ходе акции протеста рядом с американским посольством в Монреале каких-либо столкновений или правонарушений не было.

Как известно, более двух сотен человек в филиппинской столице провели протестные акции против избрания Трампа американским лидером. Они совершили публичное сожжение флага США.
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