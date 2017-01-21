Эксперт: в 2017 году начнется Интернет-война

В текущем году нужно ожидать множества кибератак и начала Интернет-войны. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Олег Жданов, известный военный эксперт.
По его словам, в НАТО уже заявляли о том, что в случае новых масштабных кибератак будет задействована статья о коллективной обороне. «Нужно отметить и то, что Федеральное бюро расследований США и Агентство национальной безопасности США, а это две самые мощные спецслужбы Америки, ведут независимые друг о друга серьезные расследования по кибератакам со стороны России. Что касается влияния нового президента США на эти службы, то оно весьма ограничено», подчеркнул Жданов. По его словам, если факт вмешательства в выборы и кибератак подтвердится, Североатлантический альянс сразу приступит к проведению различных учений.
«Не исключено, что в НАТО разработают специальную программу по усилению противодействия киберпреступности», считает военный эксперт. Также Жданов подчеркнул, что в этом случае может начаться самый масштабный этап большой кибервойны.