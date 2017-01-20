Журналисты показали самый грязный город на планете, фото

Один из самых высокогорных, а также грязных городов на планете находится в Перу, на высоте пять тысяч метров над уровнем моря, и Ла-Ринконада шокирует всех приезжих самыми ужасными условиями жизни, сообщает replyua.net со ссылкой на западные источники.
Дело в том, что в этом перуанском населенном пункте отсутствует инфраструктура – люди практически выживают, и из всех необходимых объектов в Ла-Ринконаде работает только школа. В городе нет полицейского участка, местных органов власти, культурных заведений и, тем более, канализации. Все люди живут в лачугах, возведенных из металла, и каждый дом располагается на минимальном расстоянии. Ежедневно на улицы города выбрасываются сотни килограммов мусора, а при сильных порыва ветра, которые наблюдается в этой местности постоянно, весь мусор разносится по дорогам.
Впрочем, местные жители на жизнь не жалуются, и кажется, что им все равно, что они живут на помойке. Поскольку город никем не контролируется, он является золотой жилой для тех, кто мечтает разбогатеть – на огромной высоте трудятся почти 50 тысяч человек круглосуточно.