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Журналисты показали самый грязный город на планете, фото

Журналисты показали самый грязный город на планете, фото
Один из самых высокогорных, а также грязных городов на планете находится в Перу, на высоте пять тысяч метров над уровнем моря, и Ла-Ринконада шокирует всех приезжих самыми ужасными условиями жизни, сообщает replyua.net со ссылкой на западные источники.

Дело в том, что в этом перуанском населенном пункте отсутствует инфраструктура – люди практически выживают, и из всех необходимых объектов в Ла-Ринконаде работает только школа. В городе нет полицейского участка, местных органов власти, культурных заведений и, тем более, канализации. Все люди живут в лачугах, возведенных из металла, и каждый дом располагается на минимальном расстоянии. Ежедневно на улицы города выбрасываются сотни килограммов мусора, а при сильных порыва ветра, которые наблюдается в этой местности постоянно, весь мусор разносится по дорогам.

Впрочем, местные жители на жизнь не жалуются, и кажется, что им все равно, что они живут на помойке. Поскольку город никем не контролируется, он является золотой жилой для тех, кто мечтает разбогатеть – на огромной высоте трудятся почти 50 тысяч человек круглосуточно.

Журналисты показали самый грязный город на планете, фото

Журналисты показали самый грязный город на планете, фото

Журналисты показали самый грязный город на планете, фото

Журналисты показали самый грязный город на планете, фото

Журналисты показали самый грязный город на планете, фото
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