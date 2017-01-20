Гигантский разлом в Антарктиде продолжает увеличиваться

Сотрудники Антарктического управления Великобритании обнаружили в Антарктиде огромный разлом в леднике, сообщает replyua.net со ссылкой на сайт ведомства.
В сообщении говорится о том, что размер трещины достигает сорока километров, и в любой момент она может увеличиться. Как удалось установить, разлом образовался осенью прошлого года недалеко от британской исследовательской станции «Халли-6». Трещина зафиксирована на шельфовом леднике Бранта, и она стала второй по счету. Первый разлом на леднике исследователи обнаружили еще несколько десятилетий назад. От исследовательской станции до огромного разлома всего шесть километров, и он представляет огромную опасность для ученых, работающих в Антарктиде. На зимний период, с марта по ноябрь этого года, станция будет закрыта, а все сотрудники эвакуированы.
Чуть позже станцию «Халли-6» планируют перенести на более безопасное расстояние от разлома. Напомним, что исследователи, изучающие Антарктиду, в сентябре прошлого года столкнулись с необычными объектами на этом континенте. Ученые нашли три объекта, которые внешне очень напоминают пирамиды. Одна пирамида находится на берегу, а другие две недалеко от океана, примерно в 16 километрах.