валюта
СпецтемаСоцсети взбудоражены заявлением россиянина о необходимости вернуть Крым Украине

Гигантский разлом в Антарктиде продолжает увеличиваться

Гигантский разлом в Антарктиде продолжает увеличиваться
Сотрудники Антарктического управления Великобритании обнаружили в Антарктиде огромный разлом в леднике, сообщает replyua.net со ссылкой на сайт ведомства.

В сообщении говорится о том, что размер трещины достигает сорока километров, и в любой момент она может увеличиться. Как удалось установить, разлом образовался осенью прошлого года недалеко от британской исследовательской станции «Халли-6». Трещина зафиксирована на шельфовом леднике Бранта, и она стала второй по счету. Первый разлом на леднике исследователи обнаружили еще несколько десятилетий назад. От исследовательской станции до огромного разлома всего шесть километров, и он представляет огромную опасность для ученых, работающих в Антарктиде. На зимний период, с марта по ноябрь этого года, станция будет закрыта, а все сотрудники эвакуированы.

Чуть позже станцию «Халли-6» планируют перенести на более безопасное расстояние от разлома. Напомним, что исследователи, изучающие Антарктиду, в сентябре прошлого года столкнулись с необычными объектами на этом континенте. Ученые нашли три объекта, которые внешне очень напоминают пирамиды. Одна пирамида находится на берегу, а другие две недалеко от океана, примерно в 16 километрах.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Затриманий бойовик розповів, хто воює проти України в ОРДО (ВІДЕО)
Важное за сутки
19 янв 2017
14603

Затриманий бойовик розповів, хто воює проти України в ОРДО (ВІДЕО)

Затриманий українськими силовиками проросійський бойовик розповів, що у полку, в якому він «служив», ключові командири – це кадрові військові Збройних сил РФ. Про це він заявив під час допиту, який

19 янв 2017
8717

Бійці на передовій скупалися в ополонці просто перед носом у бойовиків

Військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України скупалися з одному з водоймищ біля лінії розмежування на свято Водохреща. Про це йдеться у повідомленні на сторінці у

Последние новости

Песков: надеюсь на участие Путина в президентских выборах в 2018 году

Невзоров: Савченко никто не вербовал, она просто изображает честную девку

В центре Нью-Йорка проходит митинг против Трампа во главе с Робертом де Ниро

Кому яблочки, а кому и чипсы: СМИ рассказали, какие сюрпризы ждут обслугу Трампа в Белом доме

Для вывоза вещей Обамы из Белого дома потребуется помощь ста человек

На Харьковском авиазаводе ждут множество заказов

Сорос: Трамп – аферист и обманщик, а США ждет диктатура

Кабмин ведет активную подготовку к возвращению Донбасса

Появились устрашающие сведения о войсках Путина возле украинских границ

В музее мадам Тюссо убрали фигуру Обамы, - фото

Дипломат не исключил отложение «безвиза» для Украины на неопределенный срок

Политолог: Путина ждет провал в сделке с Трампом

Гигантский разлом в Антарктиде продолжает увеличиваться

Садовый собирается вывозить мусор из Львова в Польшу

Пономарь: Обама напомнил Путину, что было раньше

Мигель Феррер скончался после длительной борьбы с раком

Президент Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе - фоторепортаж

Засилля пільговиків в Україні як фактор стримування розвитку країни

Співпраця з МВФ: зло чи благо

Гривна и доллар: прогноз на ближайшее будущее

 Новости за день