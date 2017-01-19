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При загадочных обстоятельствах убита исполнительница хита Lambada

При загадочных обстоятельствах убита исполнительница хита Lambada
Бразильские СМИ сообщают о том, что при довольно странных обстоятельствах сегодня погибла Лоалва Браз, которая в 1989 году на весь мир прославилась зажигательной композицией Ламбада и таким же зажигательным клипом с горячими латиноамериканскими танцами, сообщает replyua.net.

Как передают источники, автомобиль с обгоревшем телом певицы полицейские обнаружили в штате Рио-де-Жанейро, в небольшом населенном пункте Сакуарема. Полицейские уже сделали заявление о том, что Браз была убита. За несколько часов до трагедии в доме певицы побывали двое неизвестных мужчин. Сначала поступил вызов в пожарную станцию о том, что горит чердак дома, где проживала певица. Однако бригаде спасателей пришлось приезжать еще на один вызов – спустя непродолжительный промежуток времени они тушили автомобиль Браз, после чего обнаружили ее тело на заднем сидении.

Исполнительница родилась в Рио-де-Жанейро в 1953 году, однако позже переехала во Францию, и именно в этой стране она стала знаменитой на весь мир. Во Франции ее пригласили во франко-бразильскую группу Каома, где она и исполнила свой легендарный хит. Несколько лет назад певица вернулась в Бразилию и занялась бизнесом – у нее собственная гостиница.
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