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Пользователи шокированы составом любимого лакомства, которое они употребляли долгие годы

Пользователи шокированы составом любимого лакомства, которое они употребляли долгие годы
Новость об ингредиентах, входящих в любимую многими шоколадную пасту Nutella, облетела весь мир, и пользователи принялись обсуждать полученную информацию, передает replyua.net со ссылкой на Daily Mail. Как оказалось, всеми любимое лакомство наполовину состоит из сахара, а на четверть – из пальмового масла.

Недавно в сети появилась шокирующая фотография банки с пастой, где эксперты продемонстрировали, из чего на самом деле состоит этот знаменитый продукт. Источник отмечает, что компания, производящая десерт, никогда не скрывала от покупателей полный состав продуктов, которые входят в пасту, однако сладкоежки не обращали внимания на то, из чего производится продукт. На снимке изображены пять слоев – ингредиенты, входящие в пасту: белый сахар, обезжиренное сухое молоко, лесные орехи, какао, пальмовое масло.

Каждый слой соответствует доле ингредиента в продукте, и такая информация моментально распространилась во всех соцсетях. Издание также напомнило всем любителям сладких десертов – именно этот набор ингредиентов, и каждый по отдельности, является тем набором продуктов, которые чаще всего вызывают раковые заболевания.

Пользователи шокированы составом любимого лакомства, которое они употребляли долгие годы
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