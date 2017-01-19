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Эксперты назвали самые страшные стихийные бедствия за последние десятилетия

Эксперты назвали самые страшные стихийные бедствия за последние десятилетия
Количество природных катаклизмов и катастроф увеличивается с каждым годом, однако мало кто знает, что еще в начале прошлого столетия на Землю обрушивались страшные несчастья. Как передает replyua.net, эксперты портала Don't Panic назвали самые страшные стихийные катастрофы, произошедшие за последние десятилетия, начиная с 1900 года. В 1902 году возле главного порта Мартиники произошло извержение вулкана Мон-Пеле. Порт был полностью уничтожен, за секунды погибли 36 тысяч человек.

Для жителей Китая самым страшным стал 1931 год, когда произошло сильнейшее наводнение, в результате которого погибли четыре миллиона граждан. Жители Перу также пострадали от стихийных бедствий – в 1970 году в стране произошло сильнейшее землетрясение, которое спровоцировало лавину из скал и льда. В городе Юнгау не выжил никто – погибли 25 тысяч человек. В том же году мощный тропический циклон обрушился на острова, расположенные в дельте реки Ганга. За один день погибли около полумиллиона человек в результате штормового прилива.

И наконец два страшных бедствия, произошедших в наши дни – цунами в Индийском океане, произошедшее в 2004 году. В Таиланде, Шри-Ланке и Индонезии погибли 250 тысяч человек. А в 2011 году мощное цунами обрушилось на Японию и унесло жизни тысяч людей, а также привело к катастрофическим разрушениям.
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