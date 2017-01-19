Из-за изменений климата в Арктике появился новый большой остров

Ученые обнаружили новый остров в Арктике благодаря снимкам, сделанным спутником, передает replyua.net. По словам специалистов, новый остров появился из-за глобального потепления, и он состоит из камней и рыхлых пород.
Специалисты уже провели исследование и отметили, что такие острова очень часто разрушаются в течение непродолжительного времени – ледник прекращает обеспечивать их иловыми породами, наносящими подвижной лед. Однако в данном случае речь идет об очень большом острове, поэтому он может просуществовать намного дольше, чем предполагают некоторые ученые. Остров образовался из-за отступления Ледника Коронации, которое длится последние несколько десятилетий.
Только в период с 1989 по 1990 год большая часть ледника сместилась на пятнадцать метров, и это перемещение продолжается. За последние тридцать лет скорость перемещения выросла до тридцати метров в год. Глобальное потепление больше всего сказалось на климате Арктики. По словам специалистов, к середине следующего века оледенение Баффиновой Земли полностью исчезнет.