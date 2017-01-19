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Пономарь: сковородка Трампа разогрелась еще больше

Пономарь: сковородка Трампа разогрелась еще больше
Уже четверг на календаре, и сегодня нужно отметить несколько очень важных новостей. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, сковородка Трампа нагрелась еще сильнее – американка Саммер Зервос, бывшая участница шоу «Кандидат», ведущим которого был Дональд Трамп, подала против избранного президента иск в суд Нью-Йорка. Женщина обвиняет Трампа в сексуальных домогательствах, защищая свои честь и достоинство.

«Еще одна новость, которую мы с вами уже прогнозировали. Кайл Поуп, главный редактор издания Columbia Journalism Review, обратился к Дональду Трампу с помощью открытого письма. От лица всего пресс-пула Белого дома Поуп сообщил, что избранный президент не сможет остановить всех журналистов, и его попытки лишить доступа медиа к чиновникам не смогут ни к чему привести – представители прессы всегда найдут источники», пишет обозреватель.

По словам Пономаря, есть и еще одна очень хорошая новость. Кандидатура Джеймса Маттиса была утверждена Сенатом США, и теперь этот человек станет министром обороны Соединенных Штатов.
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