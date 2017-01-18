Ученые предупредили о глобальных изменениях погодных условий

Издание «Independent» сообщает, что согласно прогнозам метеорологов, климат на нашей планете сильно изменился, последствием чего станут глобальные изменения в погоде, - передает replyua.net.
Последние исследования Принстонского университета и Национальной администрации США по океаническим и атмосферным исследованиям показали, что климат на всей нашей планете становится более резким, а количество дней с «мягкой» погодой сокращается с большой скоростью. Ученые объяснили, что считают погоду «мягкой», если температура воздуха находится в диапазоне от 18 до 30 градусов Цельсия, влажность воздуха низкая, а осадков мало. Такие дни идеальны для проведения свадеб на открытом воздухе и пикников.
Меньше всего эти процессы затронут Англию, Северную Европу и Северную Америку. В остальных регионах климат будет постепенно меняться, становясь все более резким. Суммарно за 2017 год человечество потеряет еще 50 дней «мягкой» погоды, а это означает, что мощных бурь, ураганов, цунами, штормов, ливней и перепадов погоды и температур будет еще больше. К концу XXI века количество дней с «мягкой» погодой в целом в мире сократится еще на 13%, однако при этом, в Англии, Северной Америке и Канаде таких дней станет больше – их климат станет более теплым.