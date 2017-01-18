Возле российских берегов обнаружен беспилотник НАТО

По информации силовых структур в Краснодарском крае РФ, в акватории Черного моря в Анапе был выловлен беспилотник, произведенный в Германии, передает replyua.net. Согласно существующим предположениям, его могли использовать вооруженные силы НАТО. Экспертам даже удалось установить модель – речь идет о реактивной мишени =Do-DT 25.
Сообщается, что заказ на изготовление подобных беспилотников в оборонном ведомстве Германии осуществили у фирмы Dornier GmbН в девяностые годы минувшего столетия. Сотрудники компании начали его разработку, а эксперты университета в Штутгарте стали участниками процесса его реконструкции. В 2002 году беспилотник был отправлен в серийное производство. Представление беспилотника осуществлялось в самых разных вариантах, из которых самой крупной является Do-DT 25.
Разработчики аппарата оснастили его при помощи двух радиоактивных двигателей, имеющих миниатюрные размеры. Его вес составляет 150 кг и у него есть возможность развития скорости до 500 км в час. Что касается максимальной скорости полета, то она составляет 100 км. Для запуска беспилотника используется специальная пневмокатапульта, а ее посадка проводится аналогично парашюту.