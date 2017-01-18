Орешкин: ведется работа по подрыву доверия ко всем СМИ

Наступило время пиар-конфликтов и информационных диверсий, поэтому к разного рода сообщениям, вроде предстоящей встречи Путина и Трампа, нужно относиться с большой долей скептицизма.
Как передает replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет российский политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, когда-нибудь встреча Путина и Трампа обязательно состоится, но сейчас ходит слишком много слухов, которые опровергаются и российской, и американской сторонами. «По моему мнению, такие вбросы свидетельствуют о том, что началась очень серьезная работа, главной целью которой является подорвать доверие ко всем СМИ. Идет загаживание информационного пространства, и даже не важно, кто победил на выборах – Трамп или Клинтон. Это загаживание основано на том, чтобы победа была омрачена ощущением нечестности и несправедливости. Перед тем, как встреча Трампа и Путина состоится, в информационное пространство вбросят такую информацию много раз», отмечает политолог.
По его словам, сейчас пытаются выработать инстинкт недоверия ко всем источникам – российским, украинским и западным, чтобы показать, что все вокруг только и делают, что обманывают.