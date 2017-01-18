Пономарь: «уставшая от Украины Европа»

На календаре уже среда – середина рабочей недели. Новостей сегодня немного, но все они очень важные. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, нужно еще раз написать про «уставшую от Украины Европу», - накануне в Швейцарии заявили о том, что уже до конца января передадут Украине в качестве финансовой помощи первый транш размером сто миллионов долларов.
Кроме того, отмечает Пономарь, сегодня начальники Генеральных штабов Украины и Североатлантического альянса будут рассматривать ситуацию, сложившуюся в нашей стране. «В Верховной Раде тоже немного работают, и оттуда пришли хорошие новости. Накануне ВР одобрила введение единого электронного билета в общественном транспорте. Также Верховная Рада поддержала законопроект, касающийся поддержки развития судоходства в Украине и допуск судов под флаг нашей страны», пишет обозреватель.
По его словам, нужно зафиксировать на бумаге и еще одно событие, произошедшее накануне в Раде – депутаты приняли постановление о введении нового праздника в нашей стране – теперь ежегодно, 14 марта, украинцы будут отмечать День украинского добровольца.