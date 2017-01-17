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Спецтема"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Пономарь: Янукович, где деньги?

Пономарь: Янукович, где деньги?
На календаре уже второй день новой рабочей недели, и сегодня нужно отметить несколько важных новостей. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, много новостей, связанных с Россией. «Из серии – Янукович, где деньги? Сегодня суд Великобритании начнет рассматривать иск России против Украины, связанный с возвращением трех миллиардов долларов, взятых Януковичем. Кроме того, регулятор из Германии Bundesnetzagentur отказался увеличивать доступ российского «Газпрома» к газопроводу OPAL. Вчера произошло историческое событие – в Международный суд ООН в Гааге от украинской стороны был подан иск для привлечения России к ответственности за дискриминацию и терроризм во время агрессии против Украины», пишет обозреватель. По его словам, имеются еще две хорошие новости для Украины.

В Центре подготовки сержантов Сухопутных войск, на базе «Десна» под Черниговом, американские инструкторы начнут курс подготовки ста сержантов ВСУ. Кроме того, НАТО и Украина совместно рекультивировали большую территорию радиоактивных отходов в Житомирской области, отмечает Пономарь.
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