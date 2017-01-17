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В Ветхом Завете насилие упоминается чаще, чем в Коране - исследователь

В Ветхом Завете насилие упоминается чаще, чем в Коране - исследователь
Инженер-программист Том Андерсон с помощью программы проанализировал тексту двух источников религиозного права и пришел к выводу, что сцен и упоминаний насилия больше в Библии, чем в Коране, - передает replyua.net со ссылкой на «Independent».

Андерсон отметил, что он решил провести исследование, чтобы проверить, насколько действительно исламский фундаментализм призывает к насилию. В качестве главного источникам ислама он избрал Коран, священную книгу мусульман, а в качестве главного источника христианства – Новый Завет, а также Ветхий Завет Библии, который также признается в качестве религиозного источника иудеями. Проанализировав священные тексты обеих религий с помощью специальной программы, Андерсон установил, что насилие упоминается чаще в Ветхом Завете, чем в Коране.

Программист сообщил: «Я решил присоединиться к широко распространившейся в обществе дискуссии о том, действительно ли исламский терроризм заложен в самой религии ислама, поскольку насилие пропагандируется Кораном. Оказалось, что это совсем не так». Андерсон использовал для анализа всех трех книг написанную им же программу под названием «Odin Text». Процесс занял всего 3 минуты. Оказалось, что слово «гнев» чаще употребляется в Библии, чем в Коране, но намного реже при этом, чем в Коране употребляется слово «доверие». Описания различного рода убийств и разрушений в Новом Завете составляют 2,8% от текста, в Коране – 2,1%, в то время как в Ветхом Завете – 5,3%.
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