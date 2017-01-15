валюта
СпецтемаМуждабаев: поющие проститутки из Украины развлекают оккупантов с выездом на дом (ВИДЕО)

Співробітника Міжнародного комітету Червоного Хреста звільнили після викрадення

Співробітника Міжнародного комітету Червоного Хреста звільнили після викрадення
Співробітник міжнародної благодійної організації «Міжнародний комітет Червоного Хреста» був звільнений після викрадення, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, п’ятнадцятого січня 2017 року, речники Червоного Хреста заявили, що їх співробітник Хуан Карлос був звільнений з полону, в якому перебував майже місяць. За словами представників організації, їх іспанського співробітника викрали у північному Афганістані ще дев’ятнадцятого грудня 2016 року під час поїздки з Мазарі-Шаріф до Кундуза. Але вже сьогодні очільниця делегації організації в Афганістані Моніка Занареллі повідомила, що їх співробітник «живий і здоровий» і повернувся до своїх колег у Кундуз.

Вся організація наголошує, що викрадення одного з їх членів було страшним випробуванням для всієї команди, а також для рідних і близьких чоловіка. Тим не менш, в Червоному Хресті не назвали ні імені викрадачів, ні їх мотивів, ні способу, яким було звільнено їх співробітника. Варто зауважити, що кількість викрадень в Афганістані зростає вже протягом останніх кількох років. Зокрема, у серпні минулого року терористи здійснили викрадення двох професорів, які викладали в Американському університеті в Кабулі.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Піонтковський про росіян: ми всі будемо прокляті
Важное за сутки
15 янв 2017
6407

Война на Донбассе: силы АТО понесли потери среди личного состава

Несмотря на решение во время переговоров в Минске об активизации режима прекращеня огня, ситуация на Донбассе продолжает оставаться напряженной. Пророссийские боевики, не желая выполнять соглашения,

Последние новости

Пенс різко заперечив зв’язки команди Трампа з Кремлем

Известнийшие голливудские звезды примут участие в марше протеста против Трампа

Песков поскаржився на кібер-атаки на президентський сайт

Российские пилоты ВВС ведут опасные полёты над Израилем

Россия заявила об увеличении числа направленных против нее кибератак

Співробітника Міжнародного комітету Червоного Хреста звільнили після викрадення

Німецький Фейсбук оголосив війну пропаганді

Зустрічі не буде: на «ймовірних» перемовинах Трампа і Путіна поставили крапку

Російський історик про зустріч Трампа і Путіна: та американці просто знущаються

Тимчук про представлення нового губернатора Одещини: не варто шукати кішку у темній кімнаті

Сотник: саратовцев покусал Медведев

У підмосковному медичному центрі вели документацію китайською мовою

Финансовый аналитик объяснил, почему растет курс валюты

Директор ЦРУ посоветовал Трампу "следить за своими словами", особенно после инаугурации

Социальные сети обсуждают позорное заседание по представлению нового губернатора Одесской области

Нусс о том, каким будет следующий шаг Надежды Савченко

Муждабаев: Путин активизирует идиотов по всему миру

Сотник: поцелуй Трампа и Путина таки состоится

Сазонов: Савченко своим высказыванием превзошла всех

В Польше открылось очередное консульство Украины, - МИД

 Новости за день