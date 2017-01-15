Співробітника Міжнародного комітету Червоного Хреста звільнили після викрадення

Співробітник міжнародної благодійної організації «Міжнародний комітет Червоного Хреста» був звільнений після викрадення, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».
Так, сьогодні, п’ятнадцятого січня 2017 року, речники Червоного Хреста заявили, що їх співробітник Хуан Карлос був звільнений з полону, в якому перебував майже місяць. За словами представників організації, їх іспанського співробітника викрали у північному Афганістані ще дев’ятнадцятого грудня 2016 року під час поїздки з Мазарі-Шаріф до Кундуза. Але вже сьогодні очільниця делегації організації в Афганістані Моніка Занареллі повідомила, що їх співробітник «живий і здоровий» і повернувся до своїх колег у Кундуз.
Вся організація наголошує, що викрадення одного з їх членів було страшним випробуванням для всієї команди, а також для рідних і близьких чоловіка. Тим не менш, в Червоному Хресті не назвали ні імені викрадачів, ні їх мотивів, ні способу, яким було звільнено їх співробітника. Варто зауважити, що кількість викрадень в Афганістані зростає вже протягом останніх кількох років. Зокрема, у серпні минулого року терористи здійснили викрадення двох професорів, які викладали в Американському університеті в Кабулі.