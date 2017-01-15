Муждабаев: Путин активизирует идиотов по всему миру

Российский журналист на своей странице в Facebook прокомментировал недавно появившуюся в российских СМИ новость о том, что мексиканцы якобы призывают Владимира Путина ввести войска в Мексику, - передает replyua.net.
Информационное агентство «РИА Новости» сегодня пишет, что на веб-ресурсе change.org была опубликована петиция, созданная якобы гражданином Мексики под ником «Freppo Sovietico». В тексте петиции, изложенном на испанском языке, автор заявляет, что ситуация в Мексике крайне плохая – огромные проблемы с коррупцией, высокая криминогенная ситуация и затянувшийся политический кризис, а власти Мексики и Соединенных Штатов Америки на это не обращают никакого внимания. По мнению автора, исправить ситуацию может лишь президент России за счет своего вмешательства. Обращена петиция Владимиру Путину лично и всей Российской Федерации.
Муждабаев на этот счет на своей странице в социальной сети написал: «Путин активизирует идиотов по всему миру». В то же время, оставить эту петицию мог кто угодно, владеющий испанским языком. Электронная петиция уже набрала более 6,5 тыс. голосов.