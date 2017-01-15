Дутерте собирается ввести военное положение на Филиппинах

Если ситуация на Филиппинах станет слишком опасной, в стране будет введено военное положение. Как передает replyua.net со ссылкой на Рейтер, такое заявление прозвучало от Родриго Дутерте, президента страны. По его словам, он на правах президента Филиппин, может дать такое распоряжение в обход конгресса и Верховного суда.
«Моя страна, Филиппины, важнее всего, даже важнее любых ограничений», подчеркнул глава государства. Такое заявление от Дутерте прозвучало во время переговоров с представителями торговой палаты города Давао. Нужно отметить, что несколько недель назад Дутерте категорически отрицал, что в стране может быть введено военное положение. Тогда он заявлял следующее: «На Филиппинах уже вводили военное положение. Это нонсенс. Помните, что произошло? Разве это улучшило нашу жизнь? Совершенно нет».
Напомним, что должность президента Дутерте занимает всего несколько месяцев, однако он уже успел отличиться скандальными заявлениями и действиями. Во время его президентства были убиты около тысячи наркодилеров после того, как Дутерте объявил масштабную кампанию по борьбе с наркотиками.