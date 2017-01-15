Пономарь: наши потомки будут изучать это с большим интересом

На календаре воскресенье, но, несмотря на выходной, есть несколько важных новостей, которые необходимо зафиксировать на бумаге. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, летопись новейшей истории обязательно нужно фиксировать, поскольку примерно через сто лет наши потомки будут с большим интересом все это изучать.
Эксперт отмечает, что накануне Барак Обама на один год продлил антироссийские санкции, хотя их действие истекает только в марте, - президент позаботился об этом заранее в силу определенных причин. В распоряжении Обама подчеркнул, что санкции продлены из-за агрессивных действий России в Украине. «Еще одна новость из серии «сковородка для Трампа» - как и предполагалось, в Сенате начинают официальное расследование вмешательства России в президентские выборы в США. Также приходит новость из Сирии. Военно-воздушные силы Израиля полностью уничтожили под Дамаском склад боеприпасов – отдельный привет Асаду», пишет Пономарь.
Также он отмечает новость-бонус: аэропорты Москвы впервые за последние 22 года восстановили паспортных контроль для пассажиров, прилетающих из Минска.