Пономарь: много важных и срочных новостей в конце недели

Первая рабочая неделя в этом году подошла к завершению, и сегодня несколько очень важных новостей. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, перед уходом Барак Обама ввел еще одни жесткие санкции, и на этот раз против Сирии – в санкционный список попали сирийский генералитет, ВМС, ВВС, Нацгвардия и гражданская оборона. Также в списке оказались несколько организаций и компаний. Еще одна новость из США, отмечает эксперт, - Джеймс Мэттис, кандидат на должность министра обороны, назвал Россию одной из главных угроз для мирового порядка со времен окончания Второй мировой войны. «Эксперты из Великобритании объявили о завершении первого этапа оценки аудита Министерства обороны Украины и вынесли положительный вердикт. Кроме того, накануне Латвия и США подписали важный документ о военном сотрудничестве», пишет обозреватель.
По его словам, правительство Эстонии также одобрило подписание договора о военного сотрудничестве с США. Новость-бонус – НАПК и НАБУ все-таки договорились о том, как они будут обмениваться информацией.