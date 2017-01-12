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Президент Мексики жестко высказался в ответ на заявление Трампа

Президент Мексики жестко высказался в ответ на заявление Трампа
Энрико Пенья Ньето, президент Мексики, сделал жесткое заявление в ответ на требование Трампа построить стену на границе США за счет Мексики, информирует replyua.net со ссылкой на DW.

«Скорее всего, у Мексики появятся очень серьезные разногласия с Соединенными Штатами и с будущей администрацией в частности. К примеру, на тему строительства стены, которое Мексика, естественно, оплачивать не собирается», заявил мексиканский глава. Кроме того, он подчеркнул, что подобные проекты затрагивают достоинство его государства. «Власти Мексики никогда не смогут согласиться с тем, что противоречит достоинству не только самой страны, но и всех мексиканцев», добавил Ньето.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил о том, что готов ждать не больше полутора лет, и за это время переговоры с Мексикой на тему строительства стены должны быть завершены. «Переговоры начнутся немедленно – сразу после того, как мы возглавим администрацию США. Мы приложим все усилия, чтобы начать строительство стены. В любом случае, Мексика должна возместить США основные расходы», подчеркнул избранный президент.
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