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Жители Стамбула проявили настоящую заботу о животных в морозы, - фоторепортаж

Жители Стамбула проявили настоящую заботу о животных в морозы, - фоторепортаж
В эти дни на турецкий город Стамбул обрушились сильнейшие морозы и снегопады, местами толщина снежного покрова достигла 70 сантиметров, сообщает replyua.net.

Однако, как оказалось, именно в Стамбуле живут самые добродушные люди – они не пожалели своего времени и средств, чтобы помочь бездомным животным. Удивляет тот факт, что о животных позаботились сотни владельцев магазинов, которые дали кошкам и собакам временный приют. При этом посетители магазинов еще ни разу не выразили недовольство тем, что в помещениях находятся животные. Возле дорогих бутиков можно увидеть десятки собак – им «выдали» пледы и коробки, а также выставили миски с едой.

Некоторые владельцы небольших магазинов и вовсе организовали приюты – к примеру, Сельчук Байал выделил целую комнату в магазине и поставил там обогреватели. По его словам, животные – существа беззащитные, и их судьба зависит только от людей. Глядя на снимки, понимаешь, что мир не без добрых людей, и многим нужно поучиться у турок доброте и вниманию к нашим меньшим братьям.

Жители Стамбула проявили настоящую заботу о животных в морозы, - фоторепортаж
Жители Стамбула проявили настоящую заботу о животных в морозы, - фоторепортаж
Жители Стамбула проявили настоящую заботу о животных в морозы, - фоторепортаж
Жители Стамбула проявили настоящую заботу о животных в морозы, - фоторепортаж
Жители Стамбула проявили настоящую заботу о животных в морозы, - фоторепортаж
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