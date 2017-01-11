Агентство Bloomberg озвучило самую слабую валюту в 2017 году

Самые негативные показатели среди имеющихся валют во всем мире в первые десять дней текущего года показала нацвалюта Турции - лира, о чем информирует replyua.net со ссылкой на Bloomberg. Агентство отмечает, что валюта Турции снизила свою стоимость по отношению к доллару США на 8,6%. Кроме того, турецкая лира бьет все рекорды в худшую сторону на протяжении последних шести торговых сессий.
Отчасти это произошло из-за рыночных опасений на счет того, что турецкий лидер Эрдоган станет запрашивать у Центробанка Турции шаги для осуществления роста экономической сферы в стране, вслед за чем произошло бы дальнейшее ослабление нацвалюты. Нужда в таких мерах появилась вследствие падения ВВП Турции, что произошло впервые за последние семь лет.
Помимо прочего стоит отметить, что в государстве набирает темпы инфляция. Так, в последнем месяце минувшего года она достигла 8,53 процента по годовым подсчетам. При этом целевой показатель Центробанка составляет 3,5 процента. Напоследок в Bloomberg подчеркнули, что как и ранее Турция сейчас имеет дефицит платежного баланса, который может составить по итогам года порядка пяти процентов валового внутреннего продукта.