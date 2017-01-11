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СпецтемаБоровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

Пономарь: очень много новостей, и почти все связаны с Россией

Пономарь: очень много новостей, и почти все связаны с Россией
На календаре уже среда, и сегодня настоящий новостной день. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, в Великобритании приступили к обсуждению законопроекта, который аналогичен закону Магнитского в Соединенных Штатах, а в Канаде главой МИД назначили Христю Фриланд, канадку украинского происхождения.

«Важная новость для Украины – в середине этого года мы рассчитываем на работу международного арбитража по Крыму. Очередная новость о санкциях – американские сенаторы во главе с Маккейном представили еще один законопроект о санкциях, и он обширный. Россию обвиняют в военных действиях в Сирии и в Украине, а также во вмешательстве в президентские выборы в США», пишет Пономарь.

Однако это еще не все новости, связанные с Россией, отмечает обозреватель. Скорее всего, Россия лишится права проведения ЧМ-2018 по футболу. Антидопинговые организации 19 государств призывают отстранить Россию от участия в международных соревнованиях, а также лишить ее права проводить международные турниры.
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