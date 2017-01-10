В результате теракта в Кабуле пострадали более 60 человек

Издание «Independent» сообщает, что в результате двойного теракта в Кабуле сегодня погибли более 24 человек, десятки получили ранения, - передает replyua.net.
Сегодня в Кабуле прогремели одновременно два взрыва: террорист-смертник взорвал на себе пояс шахида, и всего через несколько минут после этого в этом же месте взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. По мнению властей это была скоординированная акция одной террористической организации.
Местные СМИ пишут, что пострадавших от двойного теракта более 60 человек – 24 человека погибли, еще около 45 получили ранения и были доставлены в больницу. Нападение талибов произошло в час-пик в оживленном месте в центре города, где было полно людей, а вокруг находятся здания государственных органов и юридических офисов. Вблизи одного из офисов был припаркован автобус членов афганского парламента, поэтому власти полагают, что теракт был направлен на них.