Ученые заявили об огромном астероиде, пролетевшем мимо Земли

Портал Business Insider сегодня сообщил о том, что накануне мимо Земли промчался огромный астероид, столкновение с которым могло бы привести к гибели планеты, информирует replyua.net.
В сообщении говорится о том, что размеры крупного астероида могли достигать в диаметре от 15 до 34 метров, и этот объект двигался с огромной скоростью – не меньше 16 километров в секунду. Астрономы при этом отмечают, что астероид пронесся в непосредственной близости от Земли – на расстоянии, равном половине расстояния до Луны. Такие астероиды ученые причисляют к так называемой опасной группе. Обнаружить объект, движущийся с огромной скоростью, удалось только за два дня до его приближения к Земле.
Открытие принадлежит астрономам из Аризонского университета, расположенного в США. Эксперты из университета Пердью при этом отметили, что в случае столкновения с Землей этот объект вызвал бы взрыв такой силы, что последствия для планеты были бы катастрофическими. Этот взрыв был бы в десятки раз мощнее, чем мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.